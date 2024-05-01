بن يطو أساسيا وبونجاح احتياطيا في نصف نهائي كأس قطر

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، نادي الوكرة بقيادة الدولي الجزائري، بنظيره السد بقيادة الدولي الآخر، بغداد بونجاح، في نصف نهائي كأس قطر.

وستعرف المباراة مشاركة مهاجم وفاق سطيف السابق، محمد بن يطو، أساسيا، بعدما راهن عليه مدرب الوكرة علي رحمة المريء.

بينما فضل مدرب السد، وسام رزق، إبعاد مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، من التشكيلة الأساسية، للمباراة المقرر انطلاقها بعد قليل.

للإشارة فإن نصف النهائي الثاني لكأس قطر، سيجمع مساء اليوم أيضا. ثنائي الخضر الناشط في الغرافة، فريد بولاية وياسين براهيمي، بنادي الريان.