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الرياضة

بن يطو يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري القطري

بقلم محمد.ل
بن يطو يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري القطري
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اختير الدولي الجزائري، محمد بن يطو، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 5، من دوري “إكسبو” القطري.

ونشر الحساب الرسمي لموقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء على منصة “X” (تويتر سابقا) تشكيلة الأسبوع في الدوري القطري، والتي شهدت تواجد بن يطو.

وكان مهاجم الخضر، قد تألق بتسجيله ثنائية قاد بها ناديه الوكرة. للفوز بنتيجة 3-2 على الضيف الريان لحساب الجولة الـ 5 من الدوري القطري.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري. نجح بن يطو في تسجيل 4 أهداف. جعلته ضمن “التوب 5” لأفضل الهدافين في الدوري القطري، الذي يتصدره زميله في الخضر ونجم الغرافة ياسين براهيمي بـ 7 أهداف.

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