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بن يونس يقصف ولد عباس ويصفه بالمعقد !!

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بن يونس يقصف ولد عباس ويصفه بالمعقد !! صورة مركبة
بقلم خ.صديق

رد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس على تصريحات الأمين العام للأفلان والتي وصفها بــ”غير” مسؤولة.

وقالت الحركة في بيان لها أن تصريح ولد عباس بغير مسؤول ومهين واصفة الامين العام للافلان بالشخص المعقد.

وهذا كونه لم يكن يوما مساندا تاريخيا لرئيس الجمهورية، حسبما جاء في البيان.

وقام جمال ولد عباس بالرد واصفا رئيس “الأمبيا” بالجاهل وأوصاف أخرى، يضيف المصدر.

وأكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية أنّ مواقف الحزب تجاه الوظيفة الرئاسية.

كما اعتبر رئيس الجمهورية يعلو على كل الأحزاب السياسية وهو رئيس جميع الجزائريين،

وقال بن يونس، في بيانه أنّ “هذا ما يجهله ولد عباس على ما يبدو أو يريد أن يتجاهله”.

وأوضح بيان “الأمبيا” أن بن يونس، لم يذكر أبدا حزب الآفلان أو على الأقل أمينه العام.

كما استنكر إطارات ومناضلي الحركة الشعبية الجزائرية هذا التصرف الغريب عن أخلاق الأفلان.

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