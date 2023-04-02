بوالحبيب: “لم يعد في متناول أي كان التواجد في إدارة شباب قسنطينة”

أكد المدير العام لفريق شباب قسنطينة، محمد بوالحبيب، بأن التواجد ضمن الطاقم المسير للفريق. لن يكون في متناول أي كان مستقبلا.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بمقرة النادي قال بوالحبيب، إن من بين الشروط للتواجد في إدارة “السياسي” أن يكون المسير ابن الفريق.

كما أوضح بوالحبيب في المقابل أنه: “بعد المشاكل التي حدثت فإن المستوى الدراسي أصبح ضروريا. ويجب على الراغب في العمل بالفريق أن يحوز على المستوى الجامعي.”