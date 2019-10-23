بوتين يستقبل بن صالح على هامش قمة سوتشي

استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بسوتشي، من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اللقاء جرى ضمن مراسم استقبال رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية المشاركة في القمة الأولى روسيا إفريقيا.

و يأتي هذا الاستقبال على هامش المنتدى الاقتصادي الاول روسيا-افريقيا الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمدينة سوتشي في روسيا بحضور أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية.

وشارك رئيس الدولة في هذا المنتدى على رأس وفد هام يضم كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و وزير المالية، محمد لوكال و وزير الطاقة، محمد عرقاب.

وسيشارك بن صالح غدا الخميس في القمة الأولى روسيا-افريقيا والتي تهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الافريقية.

وتسعى روسيا بتنظيمها لأول قمة مع الدول الافريقية، التي ستتوج كذلك بالمصادقة على إعلان ختامي مشترك، إلى تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الافريقية وإلى إقامة شراكات استراتيجية مربحة للطرفين.

واعتبر وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في أشغال أول قمة روسية-افريقية تنم عن رغبتها في المضي قدما بمصالح القارة الافريقية و كذا الدفاع و المحافظة على مصالحها الخاصة.