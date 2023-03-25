بوداوي مرشح لجائزة جديدة في نيس الفرنسي

رشحت إدارة نادي نيس الفرنسي، لاعبها الدولي الجزائري، هشام بوداوي، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الشهر.

وكان بوداوي، قد تواجد ضمن قائمة المرشحين شهر فيفري الماضي أيضا، رفقة زميله في الخضر بلال براهيمي، إلا أن الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، حسم الجائزة لصالحه.

ونشرت إدارة نادي الجنوب، اليوم السبت، قائمة تضم 9 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر مارس الجاري، يتقدمهم بوداوي.

كما ضمت القائمة إلى جانب لاعب الخضر، كل من غايتان لابورد، جان كلير توديبو، كيفرين تورام أوليان، تيريم موفي، يوسوف ندايشيمي، دانتي، جوردان لوتومبا وأيوب عمراوي.