بوداوي وزفان في تشكيلة الأسبوع الإفريقية بأوروبا

اختير الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في الليغ1 الفرنسية، هشام بوداوي، ومهدي زفان، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة باللاعبين الأفارقة الناشطين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ونشر موقع “تي في 5 موند” الفرنسي في نسخته الإفريقية، أمس الثلاثاء، تشكيلة الأسبوع الإفريقية بأوروبا، في الفترة الممتدة ما بين الـ 30 ماي الماضي والـ 6 جوان الجاري، وشهدت القائمة تواجد ثنائي الخضر، بوداوي وزفان.

وأشاد المصدر ذاته، بالمستوى الذي قدمه زفان في ختام الدوري الفرنسي، حينما قاد السبت الفارط ناديه كلير مون فوت، للفوز على المضيف والبطل باريس سان جيرمان، بثلاثية لهدفين، سجل منها مدافع الخضر، هدفا.

كما نوّه الموقع الفرنسي، في المقابل، بأداء بوداوي، في الجولة الـ 38 والأخيرة من الليغ1 في فوز ناديه نيس بثلاثية لهدف، أمام الضيف أولمبيك ليون.

وأكد المصدر ذاته، بأن بوداوي، تحرر كثيرا منذ رحيل منافسه ماريو ليمينا. في الميركاتو الشتوي الماضي، نحو وولفرهامبتون الانجليزي. وهو الذي ساهم في الفوز على “لوال”. بعد استرجاعه كرة جاء منها هدف التعادل، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثالث لزميله النيجيري تيريم موفي.