زفان ممررا حاسما في مواجهة كليرمون فوت وليون

قاد الدولي الجزائري، مهدي زفان، ناديه كليرموت فوت، لتحقيق فوز ثمين ظهر اليوم الأحد، على حساب ناديه السابق والضيف أولمبيك ليون، بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفي المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 35 من الليغ1 الفرنسية، شارك زفان، أساسيا، ونجح في تقديم كرة هدف الفوز لزميله غريجون كيي، في الدقيقة الـ 65.

وهي أول تمريرة حاسمة لمدافع الخضر. هذا الموسم خلال 16 مباراة لعبها مع كليرموت فوت، بين الليغ1 وكأس فرنسا دون تسجيل أي هدف.

وغادر زفان أرضية الميدان في الدقيقة الـ 77. والتي شهدت أيضا مشاركة الدولي الآخر، حسام عوار، بديلا من جانب أولمبيك ليون.