بورتو البرتغالي مهتم بالتعاقد مع توقاي

دخل الدولي الجزائري، ومدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، دائرة اهتمامات العملاق البرتغالي نادي بورتو.

وارتبط اسم توقاي، بنادي الغرافة القطري، حسبما أكدته تقارير صحفية قطرية صادرة أمس الأحد.

غير أن الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، كشف اليوم الاثنين، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” بأن توقاي، يستهدف الاحتراف في أوروبا.

مضيفا بأن بورتو البرتغالي، أبدى رغبته في ضم مدافع الخضر، إلا أنه لم يتقدم بخصوص اهتماماته.

كما أوضح ذات الصحفي، بأن صاحب الـ 23 ربيعا، يمكنه اللعب في الليغ1، مبرزا في الوقت ذاته، بأن الترجي التونسي، يرغب في تمديد عقده المنتهي جوان 2024.