بورصة الجزائر: 90 بالمائة من النظام التمويلي بالجزائر يعتمد على المنظومة البنكية

إستمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، إلى المدير العام لبورصة الجزائر بن موهوب يزيد وذلك في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.

واستهل رئيس اللجنة كلمته بالإشارة للدور الذي تلعبه البورصة باعتبارها من بين أهم الآليات الفعالة في تطوير وتمويل النشاط الإقتصادي. وكذا الإطلاع على الدور المسند لبورصة الجزائر في مشروع القانون قيد الدراسة.

من جانبه قدم بن موهوب عرضا حول النظام التمويلي في الجزائر. والذي يعتمد أساسا على المنظومة البنكية بأكثر من 90 بالمائة. مشيرا إلى أنه منذ السداسي الثاني من سنة 2014 الذي شهد تراجعا في أسعار البترول تهاوت السيولة البنكية بأكثر من 65 بالمائة. الأمر الذي دفع بالجزائر إلى تبني نمط تنموي جديد يهدف إلى تفعيل آليات تمويلية أخرى ومن بينها البورصة التي تتعامل حاليا مع 10 وسطاء. من بينهم 9 بنوك دورهم استقطاب الأموال واستخدامها على مستوى الشركات التي تريد تمويل مشاريعها.

كما أشار بن موهوب إلى أن بورصة الجزائر حاليا لها 4 شركات مدرجة تتمثل في فندق الأوراسي. مجمع “صيدال” بالنسبة للقطاع العمومي وشركات آليانس للتأمينات وبيوفارم بالنسبة للقطاع الخاص. كما قدم شرحا مفصلا عن بعض المواد التي ستسمح بتطوير البورصة وهما المادتان 94، 102 من مشروع القانون النقدي والمصرفي.

من جهتهم طرح السادة النواب جملة من الانشغالات والتساؤلات شملت واقع البورصة في الجزائر ومستقبلها في ظل الظرف الاقتصادي الحالي. كما تساءلوا عن أسباب ضعف هامش الربح عن طريق الصكوك، وحق الشفعة في البورصة.

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