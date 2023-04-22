بوزوق و قندوسي وجها لوجه في مواجهة الأهلي ضد الرجاء

سيكون اللاعبان الجزائريان أحمد قندوسي، و يُسري بوزوق، اليوم السبت. في مواجهة حاسمة. برسم مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

التي ستجمع بين الأهلي المصري بخصمه الرجاء البيضاوي المغربي، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، على ملعب القاهرة.

يجدر للإشارة، خاض قندوسي مع فريقه الأهلي المصري هذا الموسم في رابطة أبطال إفريقيا 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.

فيما شارك يسري بوزوق، مع الرجاء الرياضي المغربي، في رابطة الأبطال هذا الموسم في 7 مواجهات، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وسجل هدف وحيد.