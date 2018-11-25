بوشارب: سنعيد بناء الأفلان وفق بيان نوفمبر وتوصيات الرئيس

تعهد منسق القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، بوضع كل الجهود من أجل إعادة بناء الحزب، وفق بيان نوفمبر وتوصيات الرئيس.

وخلال تنصيب الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، تعهد بانتهاج الشفافية والديمقرطية للوصول إلى مؤتمر جامع، تتوافر فيه جميع الشروط لإعادة بناء الحزب وفق نظرة مستقبلية.

وقال” تم تشكيل هيئة تتشكل من خيرة إطارات جبهة التحرير الوطني، للوصول بالحزب الى ما نصبو اليه.”

وأضاف :” عملنا ليس بالهين أو المستحيل، وسنعمل على الإلتزام بالثوابث والقيم من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.”

وتابع قائلا: “سيحرص الأفلان على الإلتزام بالثوابت الوطنية، وسيبقى دائما صمام الأمان حين تضيف الأمور”

موضحا ذات المتحدث، للمناضلين أن الحزب سيبقى وفيا لبرنامج الرئيس ومسايرين للعمل الذي يقوم به.