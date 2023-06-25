بوصوف الغائب الوحيد في تربص المنتخب الأولمبي

نقل رشيد آيت محمد، مدرب الخضر لأقل من 23 سنة، تدريبات أمس السبت، إلى ملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، في ثاني أيام التربص الخاص بالألعاب العربية الجزائر 2023.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، عن مستجدات تحضيرات المنتخب الأولمبي، الخاصة بالألعاب العربية المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الداخل.

وذكرت الهيئة الفدرالية، بأن تعداد الخضر، اكتمل باستثناء اسحاق بوصوف، الذي تحصل على ترخيص، لتسوية وضعيته الإدارية مع ناديه لوميل البلجيكي، على اعتبار أن إعارته في شباب بلوزداد تنتهي يوم الـ 30 جوان الجاري.

كما أكدت الاتحادية، بأن زميل بوصوف في الشباب، أكرم بوراس، يعاني من بعض المشاكل الصحية، عقب مشاركته في نهائي كأس الجمهورية، ويخضع حاليا لعمل خاص تحت إشراف الطاقم الطبي.

مبرزة بأن حامي عرين مولودية الجزائر، عبد اللطيف رمضان، أحسن ببعض الآلام على مستوى اليد، ما دفع بمدرب الحراس بوخالفة برانسي، لإعفاءه من تدريبات أمس.

وفي المقابل، أكدت الفاف بأن تربص الأولمبيين، سيختتم غدا الاثنين. قبل السفر يوم الخميس القادم، بعد استفادة اللاعبين من راحة يومين بالتزامن مع عيد الأضحى، نحو مدينة عنابة، للمشاركة في الألعاب العربية.

يذكر أن الخضر لأقل من 23 سنة، سيستهلون مشوارهم في البطولة العربية الجزائر 2023 يوم الأحد المقبل، الـ 2 جويلية الداخل، بملعب 19 ماي، أمام منتخب عمان بداية من الساعة 21:00.