بوصوف: “هزيمة صن داونز قاسية وعازمون على تعويض ما فاتنا”

أقر لاعب شباب بلوزداد، إسحاق بوصوف، بصعوبة تجرع الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه السبت الماضي، على يد ضيفه ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، برباعية كاملة، ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال.

وعلى هامش سفرية الشباب، نحو جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، تحسبا لموقعة الإياب المقررة السبت القادم قال، بوصوف: “المباراة كانت قاسية علينا وعلى الجميع نحن كلاعبين، الطاقم الفني وحتى الأنصار”.

وأضاف ذات المتحدث: “نعتذر لأنصارنا على ما حدث. وعازمون على تقديم كل شيء في لقاء العودة وتعويض ما فاتنا في الإياب”.

كما شدد بوصوف، في تصريحات خض بها صفحة ناديه عبر “فيسبوك” على ضرورة تصحيح الأخطاء. وتقديم مباراة قوية وختم: “كل شيء ممكن في كرة القدم.. ونحن نلعب من أجل الفريق وإسعاد الجماهير”.