بوعالية: “فضلت التجديد في شبيبة القبائل على العروض الاحترافية”

أكد لاعب شبيبة القبائل، كسيلة بوعالية، بأنه فضل تجديد عقده في الفريق، رغم العروض الاحترافية الكثيرة التي وصلته أبرزها من بوردو الفرنسي.

وقال بوعالية في تصريحات إعلامية من تيكجدة أين يجري الكناري تحضيراته الصيفية: “ما دمت مرتبطا بعقد مع شبيبة القبائل، لست أنا من أقرر”.

وأضاف بخصوص اهتمام بوردو الفرنسي: “قررت تجديد عقدي مع شبيبة القبائل، وأحيانا عليك أن تفكر بعقلك”.

وعلى صعيد آخر، أشاد بوعالية بالظروف المتوفرة أمام الشبيبة في إطار التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، مضيفا: “الإمكانيات موجودة واللاعبون مركزون على التحضير وسنحاول تصحيح الأخطاء لنكون جاهزين”.

وواصل ذات المتحدث: “الأجواء جيدة في المجوعة، وحتى الجدد اندمجوا سريعا لأننا نعرفهم من قبل.. نسينا الموسم الفارط ولكننا حفظنا الدرس وسنعمل لنكون جاهزين لبداية الموسم”.