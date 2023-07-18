فيما جدد بوعالية إلى 2026.. الكناري يضم الحارس رحماني ولاعب أقبو بركان

تواصل إدارة شبيبة القبائل، ضم لاعبين جدد إلى تشكيلتها، بهدف العودة إلى الواجهة بداية من الموسم المقبل، بعدما عانى الفريق من شبح السقوط في الموسم المنقضي.

وبعدما دشنت الميركاتو الصيفي، بضمها لاعب شباب قسنطينة أحمد معمري. أعلنت إدارة الكناري سهرة أمس، عن تعاقدها مع زميله الحارس الدولي شمس الدين رحماني بعقد لموسمين.

لتعلن صبيحة اليوم الثلاثاء، عن ضمها اللاعب الشاب رضوان بركان. مهاجم أولمبي أقبو إلى صيف 2025.

وقبلها كانت إدارة الشبيبة قد توصلت سهرة أمس الاثنين، إلى اتفاق رسمي مع نجمها كسيلة بوعالية، الذي مدد عقده مع الفريق إلى صيف 2026.