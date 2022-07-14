بوغالي: الجزائر محصّنة بدماء شهدائها وستبقى ثابتة على مواقفها وفرض إحترامها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر إستعادت مكانتها بفضل القرارات السيادية والشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف بوغالي عقب إختتام الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، أن الجزائر محصنة بدماء شهدائها وتظل مصممة على البقاء ثابتة على مواقفها وفرض احترامها. مشيرا إلى أن التحولات التي يشهدها المحيط الاقليمي يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة لتفويت الفرض على المتربصين لأمن واستقرار الجزائر.

كما أشار بوغالي، إلى أن الجزائر الوفية لمبادئها لن تتخلى عن إلتزانها ووفائها المعهود للأشقاء. ولن تتخلى عنهم بالمساعدة والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع، وأكد أن الجزائر ستكون اقوى بتعافي ليبيا واستقرار تونس واستباب الأمن في مالي.