بوغالي يجتمع بمسؤولي المصالح الإدارية تحضيرا للدخول البرلماني

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إجتماعا لمسؤولي المصالح الإدارية يندرج في إطار التحضير للدخول البرلماني المقبل. وتهيئة كل الظروف الملائمة له.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد ترأس بوغالي بمقر المجلس إجتماعا لمسؤولي المصالح الإدارية. بحضور نائب الرئيس ناصر بطيش. أسدى خلاله جملة من التوجيهات الرامية إلى ضرورة الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل. مع استغلال فترة العطلة البرلمانية لإنجاز الأشغال المبرمجة وإكمال الجاري منها لتوفير الظروف الملائمة للعمل. بما يتماشى والرؤية التي تنسجم مع العمل البرلماني وتطلعات النواب.

كما استمع رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الإطار، إلى عروض قدمها مسؤولو المصالح المعنية. استعرضوا فيها الأعمال التي ينبغي إنجازها في هذه الفترة. ليختتم بوغالي الإجتماع بحث الجميع على مضاعفة الجهد واستغلال الوقت المتبقي لإنهاء الأشغال.

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بوغالي: الجزائر محصّنة بدماء شهدائها وستبقى ثابتة على مواقفها وفرض إحترامها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر إستعادت مكانتها بفضل القرارات السيادية والشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف بوغالي عقب إختتام الدورة البرلمانية العادية 2021/2022. أن الجزائر محصنة بدماء شهدائها وتظل مصممة على البقاء ثابتة على مواقفها وفرض احترامها. مشيرا إلى أن التحولات التي يشهدها المحيط الاقليمي يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة لتفويت الفرض على المتربصين لأمن واستقرار الجزائر.

كما أشار بوغالي، إلى أن الجزائر الوفية لمبادئها لن تتخلى عن إلتزامها ووفائها المعهود للأشقاء. ولن تتخلى عنهم بالمساعدة والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع، وأكد أن الجزائر ستكون اقوى بتعافي ليبيا واستقرار تونس واستباب الأمن في مالي.

واختتم المجلس الشعبي الوطني أشغال دورته البرلمانية العادية 2021-2022 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. وجرت مراسم إختتام الدورة البرلمانية بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب أعضاء من الحكومة.

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