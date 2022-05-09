بوغالي يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية، والذي جاء بشعار تعزيز الانتعاش الاقتصادي في افريقيا بعد كوفيد 19 من خلال القيادة البرلمانية.

وفي هذا السياق، غرّد بوغالي اليوم الاثنين، على تويتر قائلا:”سعدت بحضور حفل الاستقبال الذي نظم على شرف المشاركين في مؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية في أبوجا نيجيريا،”

كما أضاف:” حيث كانت فرصة للقاء وتبادل الحديث مع رئيس مجلس النواب النيجيري Femi Gbjabiamila و كذا رؤساء المجالس النيابية الافريقية الحضور.”

وفي بيان للمجلس، فقد حط رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رفقة وفد مرافق له، أمس الأحد الرحال في أبوجا (نيجيريا).

وذلك تلبية لدعوة نظيره النيجيري للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية (COSAP) والذي يعقد من 9 إلى 11 ماي،

وهذا تحت عنوان “تعزيز الانتعاش الاقتصادي في افريقيا لمرحلة ما بعد الكوفيد 19 من خلال القيادة البرلمانية”.

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