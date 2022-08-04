بوغالي يهنىء أفراد الجيش بعيدهم الوطني

كتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، هنأ فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الذي أقره رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

وقال بوغالي، في تغريدته: “‏يطيب لي أن أبعث بجميل التهنئة إلى كل عنصر من أفراد جيشنا الباسل سليل جيش التحرير الوطني في هذا اليوم الرمز الذي أقره عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية”.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني: “إنها لسانحة لتقديم العرفان لقيادة جيشنا على إنجازاته الكبيرة في تلاحم الشعب مع جيشه خدمة للوطن المفدى”.

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بوغالي: الجزائر محصّنة بدماء شهدائها وستبقى ثابتة على مواقفها وفرض إحترامها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الجزائر إستعادت مكانتها بفضل القرارات السيادية والشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف بوغالي عقب إختتام الدورة البرلمانية العادية 2021/2022. أن الجزائر محصنة بدماء شهدائها وتظل مصممة على البقاء ثابتة على مواقفها وفرض احترامها. مشيرا إلى أن التحولات التي يشهدها المحيط الاقليمي يفرض علينا التحلي بالوعي والعزيمة لتفويت الفرض على المتربصين لأمن واستقرار الجزائر.

كما أشار بوغالي، إلى أن الجزائر الوفية لمبادئها لن تتخلى عن إلتزامها ووفائها المعهود للأشقاء. ولن تتخلى عنهم بالمساعدة والنصيحة والبقاء على مسافة واحدة من الجميع، وأكد أن الجزائر ستكون اقوى بتعافي ليبيا واستقرار تونس واستباب الأمن في مالي.

كما اختتم المجلس الشعبي الوطني أشغال دورته البرلمانية العادية 2021-2022 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس . وجرت مراسم إختتام الدورة البرلمانية بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل. والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب أعضاء من الحكومة.

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