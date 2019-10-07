بوقادوم:منطقة التبادل الإفريقي الحر خيار استراتيجي لترقية الصادرات خارج المحروقات

قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، إنّ منطقة التبادل الحر الإفريقية خيار استراتيجي ستساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.

وقال بوقادوم في تدخله خلال ندوة منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية، إنّ هذه الأهداف لن تحقق إلا بالتعاون بين الدول الإفريقية.

و في هذا السياق، أكد ذت المتحدث أنه تم إنجاز عدة مشاريع لتعزيز الإتصالات و تخفيض تكاليف النقل منها الطريق الإفريقي الذي يبلغ طوله 6 ألاف كيلومتر

وأوضح بوقادوم، أنّ منطقة التبادل الإفريقي الحر تستلزم تعاون جميع المتعاملين الإقتصاديين و مصالح الجمارك و غيرها.

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة تعزيز الديبلوماسية الإقتصادية لتعزيز مكانة الجزائر و تحسين مناخ الأعمال

و تحدث وزير الخارجية صبري بوقادوم خلال تدخله في الندوة باللغة الإنجليزية حول تحديات التجارة و التبادل الحر بين الدول الإفريقية.