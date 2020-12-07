بوقادوم:هناك إرادة للحوار بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة

كشف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، بأن هناك ارادة للحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005.

وخلال ترأسه أشغال مجلس الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، قال بوقادوم : “هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الاوروبي، ويجب أن يكون الاتفاق “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري و الاوروبي.”

قبل أن يضيف الوزير، بأن المفاوضين الجزائريين واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة تصحيح الاختلال في حالة وجوده وأخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس قاعدة التوازن.

هذا وذكر بوقادوم أن الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا، و مركز الاستقرار” في المنطقة.

و في رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد الوزير، أن ” رد الجزائر بكل مكوناتها من احزاب سياسية ومجتمع مدني” كان قويا.

وأضاف في السياق ذاته، أن الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”، مشددا على انه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان و سيكون “قوي وصريح”.