بوقادوم يؤكد على ضرورة التضامن وترقية العلاقات العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق تضامن أكبر على المستوى العربي.

وتحادث صبري بوقادوم، مع وزراء البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية بنيويورك،على هامش أشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تمحورت المحادثات التي شارك فيها بوقادوم أساسا حول الأمن بمنطقة الخليج والتطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.

وأورد ذات البيان، أن وزير الخارجية، اكد على أهمية ترقية علاقات يسودها الهدوء وتفادي كل تصعيد يهدد الإستقرار بالمنطقة العربية.