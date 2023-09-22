بولندا تحذر الرئيس الأوكراني!

وجه رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، تحذيرات للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.

وصرح مورافيتسكي في هذا الصدد حسب ما نقله موقع ”روسيا اليوم” :

“أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا”.

وأكد ذات المتحدث، أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالح وتعرف كيفية تشكيل هذه المصالح”.

وتابع رئيس الوزراء البولندي، أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.