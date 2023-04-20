“بوهرنجر إنجلهايم” تصل إلى أكبر عدد من المرضى خلال العام 2022

أعلنت شركة “بوهرنجر إنجلهايم” عن تسجيل أداء قوي في العام 2022، حيث استفاد خلاله 30 مليون مريض حول العالم من أدويتها المبتكرة، وقامت الشركة بتكثيف استثماراتها بحثاً عن علاجات جديدة، لتصل استثمارات البحث والتطوير إلى 5 مليارات يورو، أي ما يشكل 21% من صافي المبيعات. وارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.5% بعد احتساب تأثير سعر العملة ليصل إلى 24.1 مليار يورو.

وفي تعليقه على أداء “بوهرنجر إنجلهايم” القوي، قال هوبرتوس فون باومباخ، رئيس مجلس الإدارة: “شكّل أداؤنا في عام 2022 دليلاً ملموساً بأن التزامنا طويل الأمد بالبحوث الطبية هو الاستراتيجية الصحيحة. وبالنسبة لبعض حالات المرضى التي كان من الصعب علاجها حتى فترة قريبة، وجدنا الآن جهات طبية قادرة على تقديم ابتكارات حقيقية. ويُؤكد النمو السريع في تطوير محفظة ابتكاراتنا الدوائية الواسعة التزامنا بإحداث نقلة نوعية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن أمراض الصحة النفسية والأورام وأمراض الشبكية.”

وتقدم سير العمل بوتيرة ثابتة لإنتاج ابتكارات دوائية جديدة خلال العام 2022، حيث حصلت “بوهرنجر إنجلهايم” على تصنيف علاج مبتكر واحد (Breakthrough Designation)، وثلاثة تصنيفات لعلاجات مستعجلة (Fast Track Designation) وتصنيفيْ أدوية يتيمة (للأمراض النادرة) (Orphan Drug Designations ) من إدارة الغذاء والدواء. وفي السنوات السبع المقبلة، تتوقع الشركة الحصول على نحو 20 موافقة تنظيمية في قطاع الأدوية البشرية. وخلال العام الحالي، تتوقع الشركة تقديم بيانات إضافية عن سير العمل في ابتكاراتها الدوائية القادمة.

وفي عام 2022، ارتفع الدخل التشغيلي على مستوى المجموعة بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.8 مليار يورو، بينما بلغ الدخل بعد احتساب الضرائب 3.2 مليار يورو.

نمو قوي في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

سجلت الشركة في منطقة منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا صافي مبيعات قدره 752 مليون يورو (مقارنة مع 670 مليون يورو في العام 2021)، أي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

من جهته، قال محمد الطويل، الرئيس الإقليمي ورئيس مجموعة الأدوية البشرية لمنطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة “بوهرنجر إنجلهايم”: “نفخر بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا خلال العام 2022. لقد أحرزنا تقدماً ثابتاً نحو تعزيز الوصول إلى العلاجات المبتكرة القائمة على الأبحاث، والتي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المرضى والمجتمعات التي نعمل فيها. وإلى جانب التزامنا الدائم بالابتكار، سنواصل تحقيق القيمة وتسريع النمو من خلال الاستثمار في المجالات التي تشهد احتياجات طبية ماسة لم تتم تلبيتها بعد، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين صحة البشر والحيوانات في جميع أنحاء المنطقة.”

نمو قوي في قسم الأدوية البشرية، ومساهمة لافتة لعقاريْ “إمباغليفلوزين” (Empagliflozin) و”نينتيدانيب” ( Nintedanib) في نمو المبيعات

حققت وحدة أعمال الأدوية البشرية نمواً بنسبة 13.6% في صافي المبيعات المعدلة باحتساب تأثير سعر العملة لتصل إلى 18.5 مليار يورو، مدفوعة بمبيعات عقاريْ “إمباغليفلوزين” (Empagliflozin) و”نينتيدانيب” ( Nintedanib).

وشكّل عقار “إمباغليفلوزين” (Empagliflozin)، المُستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2 وقصور عضلة القلب ذي الكسر القذفي الطبيعي وقصور عضلة القلب ذي الكسر القذفي المنخفض، المساهم الأبرز في نمو الشركة وارتفاع الإيرادات، حيث وصل صافي مبيعاته إلى 5.8 مليار يورو مع نمو بنسبة 39.1% في عام 2022 بعد احتساب تأثير سعر العملة.

أما عقار “نينتيدانيب” ( Nintedanib) فشكّل ثاني أقوى مساهم في إيرادات الشركة، وهو دواء مُستخدم لعلاج مرضى التليف الرئوي مجهول السبب وكذلك بعض أمراض الرئة الخلالية التي تسبب التليف. وحقق عقار “نينتيدانيب” ( Nintedanib) صافي مبيعات بقيمة 3.2 مليار يورو في عام 2022 أي بنمو بنسبة 20.6% بعد احتساب تأثير سعر العملة.

وحققت وحدة أعمال عقود إنتاج العلاجات الحيوية صافي مبيعات سنوية تزيد عن 1 مليار يورو، مما عزز مكانة الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم.

قسم الصحة البيطرية يخطط لإطلاق نحو 20 منتجاً جديداً، بدءاً من عام 2023

تأثّر قسم الصحة البيطرية بالتباطؤ الاقتصادي في أمريكا الشمالية، واحتدام المنافسة، وانخفاض صافي مبيعات لقاحات الخنازير في الصين. وظل صافي المبيعات عند مستويات قريبة من العام 2021 حيث بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2022. وارتفعت المبيعات السنوية لعقار “نكسجارد” (NexGard)، وهو دواء لوقاية الكلاب من البراغيث والقراد بنسبة 8.0% بعد احتساب تأثير سعر العملة لتصل إلى أكثر من 1 مليار يورو ، وهو رقم يتم تسجيله للمرة الأولى في القطاع.

وبلغت استثمارات البحث والتطوير في مجال الصحة البيطرية 464 مليون يورو في عام 2022، أو ما يعادل 10% من مبيعات هذا القسم، وبذلك تخطت الوحدة متوسط القطاع بفارق كبير. وقد حدد قسم الصحة البيطرية جدولاً زمنياً طموحاً لإطلاق حوالي 20 منتجاً جديداً، بدءاً من هذا العام، بما في ذلك منتجات جديدة لمكافحة البراغيث وحشرات القراد عند القطط والكلاب ومنتج مبتكر يؤخذ عن طريق الفم لمعالجة السكري لدى القطط.

وفي المرحلة القادمة، تتوقع “بوهرنجر إنجلهايم” نمواً معتدلاً خلال عام 2023، بالمقارنة مع العام الماضي، مع زيادة طفيفة في الدخل التشغيلي، مما سيضع الأسس لتقديم المزيد من الأدوية المبتكرة للمرضى والحيوانات على حد سواء.

نبذة عن “بوهرنجر إنجلهايم”

تعمل “بوهرنجر إنجلهايم” على تطوير علاجات مبتكرة تسهم في تحسين حياة الإنسان والحيوان. وباعتبارها شركة رائدة ومدفوعة بالابتكار في مجال الصناعات الدوائية، تهدف الشركة إلى تحقيق القيمة عبر تعزيز الابتكار في المجالات التي تشهد احتياجات طبية ماسة لم تتم تلبيتها. ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة عائلية، تتبنى “بوهرنجر إنجلهايم” رؤية طموحة طويلة الأمد، ويعمل لديها أكثر من 53 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً في وحدتي الأعمال الرئيسيتين وهما الأدوية البشرية والصحة البيطرية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.boehringer-ingelheim.com.

الجمهور المستهدف

تم إصدار هذا البيان الصحفي من مقر الشركة الرئيسي في إنجلهايم، ألمانيا، وذلك بهدف توفير معلومات حول مسار أعمالنا العالمية. يرجى أخذ العلم بأن المعلومات المتعلقة بحالة الموافقة والعلامات الخاصة بالمنتجات المعتمدة قد تختلف من بلد إلى آخر، وقد يتم إصدار بيان صحفي خاص بكل بلد في هذا الشأن عبر البلدان التي نمارس فيها أعمالنا.