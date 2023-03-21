بياطرة جزائريين لمراقبة اللحوم المستوردة والذبح.. قائمة إسمية للجزّارين البائعين

قال لمين دراجي، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء. أنه تم تجنيد بياطرة جزائريين من أجل مراقبة اللحوم المستوردة وعملية ذبح العجول.

وأضاف دراجي خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إرسال بياطرة جزائريين إلى المذابح والخارج لضمان سلامة اللحوم والعجول وفق الطريقة الإسلامية الشرعية والحلال. بهدف ضمان سلامة هذه اللحوم المستوردة وذبحها على الطريقة الإسلامية بمشاركة بياطرة جزائريين. كما تعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

وكشف ذات المتحدث، أن العجول التي تم إستيرادها لا يمكن بيعها حية. وإنما تباع بعد الذبح والشركة الجزائرية للحوم الحمراء هي من تتكفل بذلك.

وبخصوص عملية التوزيع، كشف دراجي عن الامضاء على عقود مع 12 شركة وطنية موزعة للحوم عبر التراب الوطني وتغطي حوالي 48 ولاية. بما فيها الولايات الداخلية وبعض ولايات الجنوب. حيث تتم عمليات البيع عبر 1100 نقطة بيع. كما أعلن أيضا عن الإتفاقيات التي سيتم إمضاؤها بين الشركات الموزعة وعدد من الجزارين لتسويق هذه اللحوم الطازجة التابعة للشركة الجزائرية للحوم. شريطة عدم بيع منتجات أخرى.

أما ما تعلق بعملية الرقابة، أوضح دراجي بأن القائمة الإسمية للجزارين الذين تم اختيارهم للقيام بعمليات التسويق عبر نقاط البيع ستوجه إلى وزارة التجارة. لمتابعة كميات اللحوم التي تم ضخها والتي تم بيعها . كما سيشرف الولاة كل بولايته على متابعة مدى إلتزام هؤلاء التجار بالإتفاق المبرم مع شركات التوزيع والقاضية بضمان صحة المواطن والتقيد بالسعر المحدد.

وأشار إلى أنه تم وضع شروط صارمة لكل الجزائرين الذين أمضوا على الإتفاقية عند وزارة التجارة. من أجل بيع المنتوج التابع للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بسعر 1200 دج. مع وضع وسم الشركة لتصبح نقطة بيع معتمدة. كما سيتم وضع أسماء الجزاريين وأوقام هواتفهم من خلال أرضية رقمية في موقع الشركة.