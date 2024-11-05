بيتكوفيتش يعلن قائمة تربص نوفمبر هذا الخميس

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غدٍ الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر، الخاص بشهر نوفمبر الجاري.

وينطلق تربص الخضر، يوم الـ 11 نوفمبر، تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 14 من نفس الشهر، بـ “مالابو” بداية من الساعة 14:00. قبل استقبال ليبيريا، يوم الـ 17. بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، برسم الجولتين الـ 5 والـ 6 من تصفيات “كان” 2025.

وأكدت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن بيتكوفيتش، سينشط هذا الخميس 7 نوفمبر. ندوة صحفية بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحسبا للتربص القادم.

كما أوضحت الاتحادية، بأن الناخب الوطني، سيعلن خلال هذه الندوة الخاصة بمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، عن قائمة اللاعبين النهائية.

ومن المرتقب أن يشهد تربص الخضر، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل، بسيدي موسى، عدة مفاجآت أبرزها استدعاء الثنائي ميتشل فايزر، لاعب فيردر بريمن الألماني، وأمين شياخة، مهاجم كوبنهاغن الدنماركي، لأول مرة إلى المنتخب.