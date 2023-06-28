بيرلو مدربا جديدا لمهدي ليريس

تعاقد نادي سامبدوريا الإيطالي، الذي يلعب له الدولي الجزائري، مهدي ليريس، رسميا مع المدرب أندريا بيرلو، الذي درب في الموسم الفارط، لاعب الخضر الآخر، سفيان فيغولي، في نادي فاتح كارا غمرك التركي.

وأعلن الفريق النازل إلى “السيري أ” الإيطالية، عن تعاقده مع بيرلو، إلى الـ 30 من جوان 2025، إلى جانب تعيين نيكولا ليغروتاغلي مسؤولا عن الأداء، ولورينزو جياني، في منصب كشاف النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن، الدولي الجزائري مهدي ليريس، مرتبط مع سامبدوريا، بعقد يستمر إلى صيف 2024، إلا أن مستقبله لم يتحدد بعد في ظل تواجده محل أطماع العديد من الأندية الإيطالية، أبرزها باليرمو من “السيري ب” وأودينيزي من “السيري أ”.