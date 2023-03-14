فيغولي ينتفض ضد تهميش بيرلو!

دخل لاعب الخضر، سفيان فيغولي، في مشادات كلامية مع مدربه في نادي فاتح كارا غمرك التركي، أندريا بيرلو، رفضا لقرارات التقني الإيطالي الفنية.

وكان فيغولي، قد أبعد من قائمة لقاء الجولة الـ 25 من “السوبر ليغا” الذي انتهى بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام نادي جيرسونسبور، يوم السبت الفارط.

وثار لاعب الخضر، في وجه مدربه بعد هذا القرار، حسبما كشفته الصحافة التركية، لاسيما وأنه لم يجمع سوى 14 دقيقة منذ التحاقه بالفريق، إلا أن بيرلو، أكد له بأنه هو المدرب وهو سيد قراراته.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “فوتو سبور” التركي، بأن الإيطالي بيرلو، قرر إبعاد فيغولي، من الفريق بعدما تجاوز حدوده وانتقد خياراته الفنية.