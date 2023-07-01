بيشكتاش يصر على التخلص من غزال

أفادت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم السبت، بأن إدارة نادي بيشكتاش، تصر على التخلص من لاعبها الدولي الجزائري، رشيد غزال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان غزال، قد رفض عرضا مغريا قدم إليه من الأهلي السعودي، وأكد لوكيل أعماله، بأنه يرغب في مواصلة مغامرته مع بيشكتاش.

غير أن الرغبة ليست متبادلة، حسبما جاء في صحيفة “صباح” التركية، التي فتحت ملف غزال. في حوار مع اللاعب السابق لبيشكتاش، ووكيل اللاعبين حاليا علي غولتيكن.

وسألت الصحيفة التركية، علي غولتيكن، عن قضية غزال، الذي بات غير مرغوب فيه في بيشكتاش، ورد قائلا: “رشيد غزال، لاعب قوي ومصاب. في المواسم التي أعقبت التتويج. بيشكتاش للأسف لم يتحصل على ما يريده من هذا اللاعب”.

وأضاف ذات المتحدث: “بعد ذلك، يبدو من الصعب أن يواصل في أحسن أحواله الصحية.. ولهذا فإنه ليس من الخطأ تسريحه، ويمكن التخلص منه في حال وصول عرض جيّد”.