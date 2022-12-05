بيلي يدعم البرازيل أمام كوريا الجنوبية:”سأتابعكم من المُستشفى”

بعث أسطورة كرة القدم العالمية، بيلي، برسالة مؤثرة لمُنتخب بلاده البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية المُقررة بداية من الـ20:00.

أسطورة البرازيل نشر تغريدة أمسية اليوم الإثنين قال فيها:”عام 1958 كنت أتجول وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي”.

قبل أن يُضيف:”أعلم اليوم أن العديد قطعوا نفس الوعد على أنفسهم وهم أيضا يبحثون عن أول تتويج باللقب العالمي”.

كما ختم بيلي:”سأتابع المباراة من المستشفى وسأشجع كل واحد منكم.. حظا موفقا!”.

وتواجه البرازيل كوريا الجنوبية بملعب 794 في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.