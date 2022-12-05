بيلي يدعم البرازيل أمام كوريا الجنوبية:”سأتابعكم من المُستشفى”
بعث أسطورة كرة القدم العالمية، بيلي، برسالة مؤثرة لمُنتخب بلاده البرازيل قبل مواجهة كوريا الجنوبية المُقررة بداية من الـ20:00.
أسطورة البرازيل نشر تغريدة أمسية اليوم الإثنين قال فيها:”عام 1958 كنت أتجول وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي”.
قبل أن يُضيف:”أعلم اليوم أن العديد قطعوا نفس الوعد على أنفسهم وهم أيضا يبحثون عن أول تتويج باللقب العالمي”.
كما ختم بيلي:”سأتابع المباراة من المستشفى وسأشجع كل واحد منكم.. حظا موفقا!”.
وتواجه البرازيل كوريا الجنوبية بملعب 794 في الدور ثمن النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.
🟥 #آخر_خبر | تغريدة أسطورة كرة القدم البرازيلية 🇧🇷 بيليه
🖊️ عام 1958 كنت أتجول وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي، أعلم اليوم أن العديد قطعوا نفس الوعد على أنفسهم وهم أيضا يبحثون عن أول تتويج باللقب العالمي
🖊️ سأتابع المباراة من المستشفى وسأشجع كل واحد منكم. حظا موفقا! pic.twitter.com/YqH6ANvctq
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 5, 2022