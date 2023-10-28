بيولي يتمنى عدم استدعاء بن ناصر للـ”كان”

كشفت تقارير صُحفية إيطالية، صادرة اليوم السبت، بأن تاريخ عودة لاعب الخضر، ونادي أسي ميلان، إسماعيل بن ناصر، إلى الميادين قد تم تحديده رسميا.

ونقل موقع “ميلان نيوز” عن صحيفة “توتو سبورت” بأن بن ناصر. يتواجد في طريق التعافي، من إصابته الخطيرة التي تلقاها يوم 16 ماي الماضي، على مستوى الركبة. والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن بن ناصر، استأنف منذ فترة تحضيراته بمركز “ميلانيلو” والمدرب بيولي. ينتظر أن يصل إلى كامل جاهزيته بداية سنة 2024.

مشيرا إلى أن مدرب النادي اللومباردي، يتمنى أن لا يُستدعي مدرب الخضر. جمال بلماضي، بن ناصر إلى كأس أمم إفريقيا المقررة شهر جانفي المقبل، وأضافت الصحيفة الإيطالية: “بالرغم من أن هذا الأمر من المتوقع أن يحدث”.