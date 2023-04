بيولي يقرر إراحة بن ناصر في مواجهة ليتشي

أعلن مدرب نادي أسي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام نادي ليتشي، بداية من الساعة 18:00.

وشهدت القائمة الأساسية غياب لاعب الخضر، إسماعيل بن ناصر. عن المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 31 من “السيري” أ الإيطالية، قبل أن يقرر بيولي إعفاءه نهائيا من اللقاء، بتواجده خارج قائمة الـ 18.

ومن دون أدنى شك فإن التقني الإيطالي بيولي. يرغب في إراحة لاعبه، الذي ساهم بشكل كبير، في وصول ميلان إلى نصف نهائي “التشامبينز ليغ” على حساب نابولي. لاسيما وأن الفريق تنتظره مباريات قوية، بداية من السبت القادم أمام روما، في قمة الجولة الـ 32.

