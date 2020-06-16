تأجيل حفل جوائز”الأوسكار” إلى أفريل 2021

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن تأجيل حفل توزيع جوائز “الأوسكار” إلى غاية 25 أفريل 2021 بدلا من 28 فيفري 2021 كما تقرر مسبقا.

وفي ظل انتشار جائحة “كورونا” في العالم وتأثيرها على القطاع السينمائي في العالم، اتفق 54 عضوا في الأكاديمية على تأجيل الحفل بسبب المخاطر الصحية المحتملة.

وتناقشت الأكاديمية مع الاستوديوهات والموزّعين والمخرجين حول الزمن اللازم لتحضير أعمالهم السينمائية لتكون قابلة للعرض، أين تم اقتراح التأجيل الذي قوبل بالإيجاب.

وأعلمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بأن القرار يشمل أيضا نواحٍ أخرى بغض النظر عن تغيير موعد الحفل، منها تمديد فترة الترشح من 1 جانفي إلى 28 فيفري 2021.

للإشارة، فإن عملية تأجيل حفل جوائز “الأوسكار” هي الرابعة من نوعها، حيث أجّل الحفل من قبل ثلاث مرات سنوات 1938 و1968 و 1981.