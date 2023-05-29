تاجر هواتف يبيع شقة “نسيبته” باستعمال دفتر عقاري مزوّر في بئر مرادرايس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا. ومليون دج غرامة نافذة في حق المتهم الموقوف “ن.ف” تاجر بالعاصمة. غدهم تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية، راح ضحيتها مغتربة بفرنسا تعد نسيبته “اخت زوجته”.

كما تأسس في القضية موثق بالعاصمة المدعو “ب.ز” كطرف مدني في القضية، للمطالبة. بالأضرار التي لحقت به جراء تزوير عقد بيع باسمه.

الوقائع انطلقت في أعقاب تحقيق باشرته الجهات القضائية في 8 اكتوبر 2016. تخص وقائع تزوير طالت الدفتر العقاري الصادر الخاص بشقة الكائنة بمنطقة بئر مراد رايس. واخرى طالت عقد بيع صادر عن الموثق الضحية ” ب.ز” الكائن مكتبه ببلدية بئر مرادرايس.

وقام المتهم بايهام الضحية “نسيبته” المسماة “ب.س” المقيمة بفرنسا بشراء مسكن لها، بتكليف منها. محررة بذلك عقد وديعة بقيمة 10 آلاف اورو ما يساوي 900 مليون سنتيم بالعملة الوطنية. وأرسلتها له عبر القنصلية الجزائرية بفرنسا لتمكينه من عملية الشراء.

ولأن المتهم تماطل في تسليم الضحية العقد النهائي الخاص بالشقة. مكتفيا بإرسال الدفتر العقاري الصادر عن المحافظة العقارية لبئر مراد رايس وعقد بيع مزورين، فيما قام ببيع الشقة لشخص آخر.

تفاصيل القضية..

كما أوهم المتهم الشاري بأن الدفتر العقاري ضاع منه، محررا تصريحا شرفيا في البلدية. بعدما تعذر عليه التصريح بضياع الوثيقة أمام الجهات الأمنية، لضرورة حضور المعني بالأمر “نسيبته”.

وأمام تماطل المتهم في ارسال العقد النهائي الخاص بالشقة، عادت الضحية إلى أرض الوطن، سنة 2027. أين أكتشفت أن صهرها نصب عليها، باستعمال عقد بيع ودفتر عقاري مزوّرين. بتأكيد من المحافظ العقاري الذي أكد بأن الشقة باسم شخص آخر وليس باسمها.

كما اكد الموثق “ب.ز” بأن الامضاء الظاهر في وثيقة البيع ليس بإمضائه. وأنه حرر عقد بيع للشخص نفسه يخص شقة واقعة بئر مراد رايس باسم شخص آخر.

المتهم في الجلسة تناقضت تصريحاته وحاول إنكار ما نسب إليه من تهم. مؤكدا أنه تصرف في شقة ضحيته، بشكل قانوني.