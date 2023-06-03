تبادل إطلاق نار ومقتل 3 جنود صهيونيين قرب حدود مصر

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم السبت، مقتل 3 جنود ومسلح وإصابة جنديين آخرين، في “حادث أمني” وقع قرب الحدود مع مصر.

وحسب ما نقله موقع سكاي نيوز، من وسائل إعلام إسرائيلية، قتل 3 جنود جراء اشتباكات وقعت قرب الحدود المصرية.

وقال الجيش الصهيوني أنه يحقق فيما حدث على الحدود مع مصر بالتعاون مع الجيش المصري.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاجري إن “حادثا أمنيا وقع في منطقة لواء فاران الإقليمي مما أدى إلى إصابة شخصين”.

وأضاف ذات المسؤول، أن منفذ العملية عند الحدود هو شرطي مصري، حيث كانن يرتدي زي جندي مصري.

فيما قالت إذاعة الجيش الصهيوني بأن مسلحا واحدا على الأقل فتح النار على القوات الإسرائيلية بالقرب من المنطقة عند الحدود المصرية.

حيث أصيب جنديين بالرصاص في وقت سابق اليوم بينما كانت قوات الأمن تعمل لإحباط أنشطة التهريب.

ودفع الجيش الصهيوني بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.

وقال الجيش إن تبادلا لإطلاق النار وقع بالقرب من الحدود مع مصر، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث الأمني.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين ومع من تبادل الجيش إطلاق النار.