تبون يصدر بيانا بعد حملة شعبية ناقمة ضد شعار” مرشح الشعب”

أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد المجيد تبون، بيانا صحافيا، منذ لحظات ظهر اليوم الخميس.

وقالت مديرية الحملة في بيانها إن كل شعارات الترشح التي رفعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لتبون، تخص أصحابها فقط.

وشدد البيان على أن شعار الحملة الانتخابية لتبون سيتم الكشف عنه لوسائل الإعلام، بعد ترسيم الترشح من السلطة المستقلة للانتخابات.

وشدد البيان على أن تبون لم يتحدث، خلال لقائه الأخير بعدد من الصحافيين، على الإطلاق عن شعار حملته.

وأضاف البيان أن كل ما قاله الوزير الأول الأسبق هو التأكيد على أنه مترشح حر ونفيه ترشحه باسم جهة.

وبدا واضحا من خلال البيان أن مديرية حملة تبون انزعجت من الحملة الشعبية الناقمة من ترويج عبارات مرشح الشعب، التي أطلقها بعض الموالين لتبون.