تتعلق بالبيع والإيجار.. تراجع في أسعار العقار خلال الخمس سنوات الأخيرة

كشف الصندوق الوطني للسكن، أن سوق العقار شهد مؤشرا تنازليا خلال الفترة الممتدة بين “2017-2021”. بنوعيه الشقق والمنازل الفردية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الجهود التي تبذلها الدولة من حيث توفير السكن.

ووفقا للبيانات الجديدة “لأسعار العقارات” التي نشرها الصندوق الوطني للسكن. فقد سجل مؤشر الأسعار التركيبية للسكن الجماعي تراجعا بمقدار 8 نقاط منذ سنة 2017. فيما خسرت المساكن الفردية 18 نقطة خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لسوق إيجار العقار، فقد خسر السكن الجماعي 18 نقطة مقارنة بعام 2017. فيما سجلت المساكن الفردية إنخفاضا بمقدار 25 نقطة خلال هذه الفترة. كما يمكن ربط أسباب هذا التراجع في أسعار بيع وتأجير المساكن. بعدة عوامل مثل إنخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19 والركود الإقتصادي.

وأضاف المصدر، أن السبب الأبرز الذي تسبب في هبوط أسعار العقار يمكن أن يعزى إلى الجهود التي بذلتها الدولة من حيث عرض السكنات. حيث تميزت الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى 2020 بتسليم أكثر من 9.2 مليون وحدة سكنية بجميع صيغها.

و وفقا لبيانات أسعار العقارات، فقد إنخفضت أسعار بيع المساكن الجماعية بنحو 4 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة. حيث بلغ متوسط السعر المعلن على المستوى الوطني لشقة مساحتها 89 م كان في حدود 8.1 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2017. أي ما يناهز 94 ألف دينار / م 2. و تبلغ تكلفة الشقة نفسها حاليا في المتوسط 7.5 مليون دينار، أي 90 ألف دينار / م 2.

أما بالنسبة للمساكن الفردية، فقد سجلت إنخفاضا تراكميا بنسبة 1 بالمائة منذ سنة 2017. حيث إنتقلت الأسعار من 27.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2017 إلى 24.5 مليون دينار في الربع الأخير من عام 2021.

نراجع في أسعار إيجار العقار

من جانبه سجّل سوق إيجار السكنات الجماعية تراجعا بحوالي 14 بالمائة منذ عام 2017. فقد بلغ متوسط السعر المعلن لإيجار شقة بمساحة 88 م 2 حوالي 30 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2017 ليصبح في متوسط السعر المعلن خلال الربع الأخير من عام 2021، حوالي 25 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالمنازل الفردية، بلغ متوسط السعر المعلن لتأجيرها خلال الربع الأول من عام 2017، حوالي 65 ألف دينار. فيما بلغ متوسط السعر المعلن خلال الربع الأخير من عام 2021، 49 ألف دينار، أي بانخفاض بنحو 25 بالمائة.

اما بالنسبة لولاية الجزائر، فقد تراجعت أسعار بيع الشقق بنحو 3 بالمائة خلال فترة الخمس سنوات المنقضية، حيث بلغ متوسط السعر المعلن للبيع في العاصمة، خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 195 ألف دينار للمتر المربع، لشقة متوسط مساحتها 91 م 2. وبلغ متوسط سعرها 189 ألف دينار للمتر المربع.

اما بخصوص المساكن الفردية فقد سجلت الأخيرة انخفاضا تراكميا بنسبة 23 بالمائة منذ عام 2017.

من جهته، بلغ متوسط السعر المعلن عن إستئجار شقة خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 56 ألف دينار. لمتوسط مساحة قدرها 90 مترا مربعا. وبلغ متوسط السعر المعلن للإيجار في الربع الأخير من عام 2021، 52 ألف دينار. وبذلك، تراجعت الأسعار بنحو 6 بالمائة منذ عام 2017.

وفيما يتعلق بالمنازل الفردية، بلغ متوسط السعر المعلن عن تأجيرها على مستوى ولاية الجزائر، خلال الربع الأول من عام 2017 قرابة 128 ألف دينار. فيما بلغ متوسط السعر المعلن خلال الربع الأخير من سنة 2021 قرابة 63 ألف دينار.

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