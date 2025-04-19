تجدد القصف على مدينتي خان يونس وغزة

إرتقى عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني، لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إستشهد 5 مواطنين، وجرح العشرات، جراء استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

كما استشهد 4 مواطنين، بينهم طفلان وفتاة، وأصيب آخرون، جراء قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها.

فيما استشهد فلسطيني، وأصيب 20 آخرين، بينهم 15 طفلا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51.065 والإصابات إلى 116.505 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

واستأنف الكيان الصهيوني عدوانه على غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي، خرق الاحتلال بنوده.