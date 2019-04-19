تجمع المهنيين بالسودان: تشكيل مجلس سيادي “مدني” هذا الأحد

قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيعلن الأحد عن تشكيل “مجلس سيادي مدني”.

وجاء في ذات البيان، أن هذا المجلس السيادي المدني، سيحل محل المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المختارة، لتولي المجلس السيادي المدني، الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ودعا تجمع الدبلوماسيين، لحضور مؤتمر صحفي، مساء الأحد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس.

وسيعقد هذا المؤتمر الصحفي، خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون.

ويضغط التجمع، الذي نظم التظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر في أنحاء البلاد، على المجلس العسكري، منذ أيام، مطالبا بحله وتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحد قادة التجمع “أحمد الربيع “، لـ”فرانس برس”، أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.