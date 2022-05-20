تحديد أسعار الحليب المدعم وهامش الربح

وقع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرخ في 14 شوال 1443 الموافق 15 ماي سنة 2022. والذي عّدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421المــوافق 12 فيفيري سنة 2001. والمـتـضـمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.

ووفقا لذات المرسوم تم تحديد تحدد أسعار بيع الحليـب منزوع الدسم جزئيا والمبستر المدعم والموضب في أكياس. وهذا عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.

يحدد سعر بيع مسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان الوطني المهني للحليب لتموين المحولين بـ 126.000دج للطن”.

وقرر رئيس الجمهورية في إجتماع مجلس الوزراء المجتمع بتاريخ 10 افريل الماضي. برفع هامش الربح واحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين.

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أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء اليوم توجيهات هامة بخصوص توفير مادة الحليب المدعم.

وخلال الإجتماع قرر الرئيس تبون تكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات هامة بخصوص إنتاج الحبوب وتقديراته وذلك تشجيعا للفلاحين وايضا برفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة.

وقررت الحكومة رفع أسعار لشراء لكل من العدس والفاصولياء بـ 300 دينار بينما مادة الحمص بـ 2000دينار.

كما تم التأكيد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب. وأيضا العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية .

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استمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى عرض حول إنتاج الحبوب وتقديراته.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن نتائج الإجتماع، فإنه تشجيعا للفلاحين أمر الرئيس تبون بــ:

1ـ رفع أسعار الشراء للحبوب الجافة حسب مقترحات الحكومة:

3000 دينار للفاصولياء والعدس

2000 دينار للحمص

2ـ أكد على حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب.

3ـ العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لايقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية .

وجه الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.

وفيما يخص توفير مادة الحليب المدعم ، أمر بـ :

ـ تتكفل الدولة بزيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع و دينارين للموزع.