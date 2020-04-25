تحديد أوقات عمل جديدة بالمؤسسات والإدارات العمومية خلال رمضان

حددت المديرية العامة للوظيف العمومي، اليوم السبت، أوقات عمل جديدة في المؤسسات والإدارات العمومية، تزامنا مع خلال شهر رمضان المبارك والحجر الصحي

وحسب مديرية الوظيف العمومي، تخص مواقيت العمل الجديدة، كل من ولايات أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، بسكرة والوادي.

وتم تحديد أوقات العمل في الولايات سالفة الذكر، بين الساعة السابعة والنصف صباحا والثانية زوالا طيلة أيام الأسبوع.

أما بالنسبة لولاية البليدة، فتم تحديد أوقات العمل، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.

وفيما يخص باقي ولايات الوطن، فقد حددت مديرية الوظيف العمومي، أوقات العمل بها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة زوالا.