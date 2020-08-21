تحديد 33 بؤرة جديدة للوباء.. فرنسا تسجّل 4771 إصابة بفيروس “كورونا”

عرفت فرنسا في آخر 24 ساعة، طفرة كبيرة في مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” بعدما سجلت 4711 حالة جديدة بزيادة 1000 إصابة عن اليوم السابق.

ووفق موقع قناة “فرانس 24” الإخباري، فقد حدّدت السلطات الفرنسية 33 بؤرة جديدة لوباء “كورونا” وارتفاع العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركّزة إلى 380 مصاب.

وسجلت فرنسا 4771 إصابة جديدة بوباء “كورونا” في ارتفاع غير مسبوق منذ ماي الفارط، وفق ما أصدرته الوكالة الوطنية للصحة العامة.

وتعرف فرنسا طفرة متسارعة لتفشي الوباء، حيث سجلت 18638 إصابة جديدة في ظرف 7 أيام فقط، فيما قد تشهد الحالات ارتفاعا آخر مع الدخول المدرسي المزمع فتحها يوم 1 سبتمبر.

وتوفي في فرنسا إلى حد الآن 30480 مصاب، بينهم 19969 في المؤسسات الاستشفائية و 10511 في دور المسنين.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي، أمس، أنه يستبعد إعادة فرض الحجر الصحي الشامل حتى لا يتعطل الاقتصاد، مؤكدا تطبيق استراتيجيات تنسجم مع خطورة الوضع في مناطق معينة وليس كامل البلاد.