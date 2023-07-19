تحسبا للمشاركة في البطولة العربية.. بعثة بلوزداد تشد الرحال نحو السعودية

شدت مساء اليوم الأربعاء، تشكيلة شباب بلوزداد، الرحال نحو الأراضي السعودية، تحسبا للمشاركة في البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”.

ويرتقب أن يدشن بطل الجزائر، بقيادة مدربه الجديد فندنبروك، البطولة العربية، بمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الـ 28 جويلية الجاري.

بينما يواجه الشباب في الجولة الثانية من مجموعات البطولة العربية نادي الوحدة الإماراتي يوم الـ 31 جويلية الحاري، بينما يلاقي في جولة الختام نادي الكويت الكويتي يوم الـ 3 أوت الداخل.