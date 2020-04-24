تحسن سعر سلة الأوبك  إلى 15.23 دولار للبرميل

عرف سعر سلة منظمة اوبك امس الخميس تحسن إلى 15.23 دولار امريكي للبرميل مقارنة 12.22 دولار يوم الاربعاء.

وحسب ذات المنظمة تمثل الآن متوسط أسعار النفط في 13 دولة، وهي الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والعربية السعودّية والإمارات وفنزويلا.

وكانت المنظمة قد اوردت في تقريرها الشهري الاخير ان متوسط قيمة سلة خاماتها قد عرف انخفاضا محسوسا خلال شهر مارس المنصرم و ذلك في ظل اختلالات اساسيات السوق، حيث بلغ سعر خامات اوبك 33.92 دولار للبرميل بإنخفاض 21.61 دولار او38.9 بالمائة.

وتبقى اسعار النفط متأثرة بما تعرفه السوق البترولية من اختلالات في العرض و الطلب حيث يعرف هذا الاخير تراجعا حادا بسبب توقف النشاطات الاقتصادية المستهلكة للمواد البترولية بسبب التدابير التي اتخذت للحد من انتشار وباء كوفيد-19.