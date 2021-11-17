تحصيل 165 مليون م3 من المياه منذ 5 نوفمبر بفضل الأمطار الأخيرة

سمحت الأمطار الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن بتخزين 165 مليون متر مكعب من المياه منذ 5 نوفمبر. أي ما يمثل 44 بالمائة من الكميات المخزنة منذ بداية السنة المائية شهر سبتمبر.

وقالت نادية أوشرط، المديرة المركزية على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، للإذاعة الوطنية، أن الموارد المائية المخزنة حاليا على مستوى سدود البلد، بلغت 2.3 مليار م3. وهو ما يمثل زيادة طفيفة في مخزون السدود التي عرفت تحصيل كميات هامة من المياه.

وعن نسبة إمتلاء السدود كشفت ذات المتحدثة، أنه تم تسجيل نسبة 33.16 بالمائة على المستوى الوطني 2.3 مليار م3. وتسجل منطقة الشرق نسبة إمتلاء بلغت 57.5 بالمائة. مقابل 9.26 بالمائة بالنسبة للوسط، و 20.54 بالمائة بالنسبة لشلف و 22.55 بالمائة بالنسبة للغرب.

وبخصوص نسبة توحل السدود، أفادت أوشرط، أن النسبة الوطنية بلغت 15 بالمائة من أصل 8.6 مليار متر3 من القدرة الإجمالية للسدود. مشيرة إلى أن توحل السدود ظاهرة طبيعية تؤخذ في عين الإعتبار عند إنجاز هذه المنشئات.

وكشفت في ذات السياق، أن فترة الجفاف التي عرفتها البلاد عرقلت أشغال إزالة الوحل. كون أن هاته العمليات تقتضي كميات معتبرة من المياه. حيث أكدت أننا بحاجة إلى 3 متر مكعب من المياه لإزالة متر مكعب واحد من الأوحال. ولهذا لم يتم القيام بهذه العملية خلال فترة الجفاف”.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن قطاع الموارد المائية يقوم بدراسات لربط السدود. من أجل ضمان تحويل المياه وسد الفارق المسجل في مستويات تساقط الأمطار عبر مختلف مناطق الوطن.

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وزير الموارد المائية: هذه نسبة إمتلاء السدود بالمياه بعد الأمطار الأخيرة

قال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن نسبة إمتلاء السدود بالمياه على المستوى الوطني بلغت 33 بالمائة، خاصة بعد الأمطار المتساقطة في الفترة الأخيرة.

وأضاف الوزير خلال توقيعه على اتفاقية تعاون في ميادين التكوين بين وزارتي الموارد المائية والتعليم العالي، أنه خلال الفترة مابين 5 و 10 نوفمبر الجاري تم تحصيل 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني.

وأشار في ذات السياق، أن نسبة إمتلاء السدود بلغت 10 بالمائة في الوسط، و38 بالمائة في الشرق الجزائري، و32 بالمائة على مستوى الولايات الغربية للوطن.

وأوضح الوزير، أنه إذا امتلأت السدود مافوق 35 بالمائة فهي كافية من أجل قضاء فصل الصيف المقبل في أريحية من ناحية وفرة المياه.

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