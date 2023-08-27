تحطم طائرة قائد فاغنر.. لجنة التحقيق تحدد هوية القتلى

تمكنت لجنة التحقيق الروسية من تحديد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم “طائرة بريغوجين” والتي تتوافق مع سجل مسافري الرحلة.

وجاء في بيان، للجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، إنه “في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير. تم الانتهاء من الفحوصات الجينية. ووفقا لنتائجها، تم تحديد هويات جميع القتلى العشرة. وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل مسافري الرحلة”.

ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا”، يوم الأربعاء، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي، وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.