الرقم السري :

138051

تحلم بحياة جميلة إلى جانبك أنت يا صاحب النية الطيبة

نستهل عروضنا بزهرة جميلة، عبقها قد يجعلك تستنشق الهناء والسعادة، هي شابة جد محترمة، من ولاية البليدة. كما تواصلت معنا ووضعت فينا ثقتها الكبيرة في أن يكون لها من يملأ عليها حياتها ويكون لها السند وقت الشدة. صاحبة إعلاننا تبلغ من العمر 42 ربيعا، كما هي بشوشة محبة للناس، خيرة وطموحة ولا تبتغي سوى الطيب من الحياة. تؤمن بأن العطاء فلسفة تؤمّن لصاحبها الحياة الرفيعة، عازبة لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة وطنية. مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

كل تريد وتطمح إليه، حياة هنية أساسها المودة والرحمة، إلى جانب رجل محترم يقدّرها. شرطها أن يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 50 سنة. أكثر ما تتمناه أن يكون أرمل بأبناء تكون لهم نعم الأمّ، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138052

لمن يريد الاقتران.. هاهي الفرصة الآن

في وسط البلاد دائما، ومن العاصمة نختار لكم عروسا تبتهج إلى جانبها الأيام، هي إطار في قطاع الصحة. افتكت منصبها باستحقاق وجدارة، بطيبة قلبها استطاعت أن تكسب حب وتقدير كل من حولها، لكنها تؤمن أن الحياة استقرار. وراحة وأمان، ما جعلها ترغب اليوم وبشدّة لأن تبني حياتها إلى جانب زوج صالح يحتوي يسكن روحها ويحتوي قلبها.

فلكل من يهمه الأمر نقول: هي شابة عاصمية، تبلغ من العمر 40 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج. على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان، تبتغي تحصيل الحلال مع إنسان طيب وصادق، يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، شرطها أن يكون موظفا مستقرا. ولديه سكن خاص، وتعد أنها ستكون له السند والمعين.

الرقم السري :

138054

ستهديك أروع إحساس.. وتجعلك أنت أغلى الناس

رائعات هن ومتميزات بنات الجزائر، بمختلف أعمارهن، ومستوياتهن، ومناطقهن، أصالتهن تتحدث عنهن، عفتهن كل ما يملكون. برفعة أخلاقهن يكفلن لك السعادة والحياة الرغيدة والتمتع بالراحة بعيدا من المشاكل ومكدرات الحياة. فلكل من يريد لأن الظفر بواحدة من هؤلاء، نقدم له عرض لشابة طموحة وحالمة من وسط البلاد. وتحديدا من ولاية تيبازة. ارتأت أن تشارك في ركننا بإعلان سيكون بالنسبة إليها فاتحة خير لتستقر مع من يكون لها نعم السند وإلى الابد.

هي شابة في الـ41 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، حنونة طيبة، صانعة حلويات من الطراز الرفيع. جميلة الشكل وطويلة القامة.

تناشد الحلال وترجو من المولى لأن يكون لها حظ مع رجل كن أوفياء جريدتنا الغراء، رجل رصين مثقف. متفهم لطبيعة عملها، كما سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله من كل ولايات الوطن. كما تقبل الارتباط برجل أرمل أو مطلق بأولاد، يكون فقط عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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