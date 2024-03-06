تخزين الحبوب والأمن السيبراني.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصّص للاستماع لعدد من العروض القطاعية. حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنمية قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب. ومسار التحول الرقمي الوطني وتطوير صناعة الحاويات.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فإنه ونظرا لأهمية المخزون الوطني الإستراتيجي من الحبوب. إستمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب. خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز صوامع التخزين بالإضافة إلى عرض عن وضعية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب. وآفاق تطويرها ورفع مساهمتها في تجسيد الأهداف المسطرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار متابعتها للإنجازات والتقدم الحاصل في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الوطني الشامل الذي اقره رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة، إلى عرض حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية، لاسيما الانتقال إلى الجيل الثاني من نظام بطاقة “الشفاء”.

كما استعرضت الحكومة أيضا جملة من التدابير المتخذة من أجل تطوير الصناعة الوطنية للحاويات ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.

وستمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية السوق الوطنية للهواتف الذكية، والتدابير المقترح اتخاذها لتشجيع إنتاجها محليا لتلبية احتياجات المستهلكين مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.