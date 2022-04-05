تدمير مخبأ للإرهابيين واسترجـاع صـاروخ أرض-جـو Strela-M2 بتيزي وزو

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين.

ويأتي هذا في إطار العمليات النوعية التي تقودها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب. وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون مؤخرا بسكيكدة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال ذات العملية، استرجـاع بندقيتين رشـاشتين “FMPK” وصـاروخ أرض-جـو من نـوع “Strela-M2”.

بالإضافة إلى قاذفين صاروخيين من نوع “RPG-7” وقاذف صاروخي “RPG-2” وبندقية صيد و23 قنبلة تقليدية الصنع و4 قذائف “RPG7-V”.

كما تم استرجاع 9 حشوات دافعة خاصة بالقواذف الصاروخية ومنظار تسديد خاص بالقاذف الصاروخي “RPG-7” ونظارة ميدان ومعدات تفجير. ومخازن ذخيرة و2156 طلقة، بالإضافة إلى ألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى.

كما مكنت ذات المعلومات من استخراج رفات الإرهابي “عيسي عبد الحكيم” المدعو “سلمان”. الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009.

تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد فعالية مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب. وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا.

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