تدمير مخبأ للإرهابيين واسترجـاع صـاروخ أرض-جـو Strela-M2 بتيزي وزو
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين.
ويأتي هذا في إطار العمليات النوعية التي تقودها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب. وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون مؤخرا بسكيكدة.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال ذات العملية، استرجـاع بندقيتين رشـاشتين “FMPK” وصـاروخ أرض-جـو من نـوع “Strela-M2”.
بالإضافة إلى قاذفين صاروخيين من نوع “RPG-7” وقاذف صاروخي “RPG-2” وبندقية صيد و23 قنبلة تقليدية الصنع و4 قذائف “RPG7-V”.
كما تم استرجاع 9 حشوات دافعة خاصة بالقواذف الصاروخية ومنظار تسديد خاص بالقاذف الصاروخي “RPG-7” ونظارة ميدان ومعدات تفجير. ومخازن ذخيرة و2156 طلقة، بالإضافة إلى ألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى.
كما مكنت ذات المعلومات من استخراج رفات الإرهابي “عيسي عبد الحكيم” المدعو “سلمان”. الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009.
تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد فعالية مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على جميع مظاهر الإرهاب. وقطع جميع مسببات البقاء لهؤلاء المجرمين ودحرهم حيثما وجدوا.
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استخراج رفاة إرهابي وتدمير 12 مخبأ واسترجاع أسلحة ثقيلة
تمكنت مفارز للجيش، خلال عمليات تمشيط بكل من سكيكدة وجيجل، من استخراج رفاة الإرهابي “بلعباس الدين الطيب” المدعو “أبو العباس” بواد جن جن بجيمار، في جيجل.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فالإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2013.
وتمت هذه العملية، في إطار الجهود التي تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان مكافحة الإرهاب. وفي سياق العملية النوعية التي أفضت مؤخرا إلى القضاء على 8 إرهابيين. وإلقاء القبض على 7 آخرين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة.
وكذا إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي “أمير الجماعة الإرهابية”.
كما تمكنت ذات المفارز من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع قاذف صاروخي “RPG-7” وقاذف صاروخي “RPG-2″. بالإضافة إلى بندقيتين رشاشتين”FMPK” وبندقية رشاشة “RPK” و5 قنابل تقليدية الصنع ومتفجرات و6 قذائف “RPG-2”.
وكذا قذيفتين “RPG-7” و6 صواعق خاصة بالقاذف الصاروخي “RPG-7” وحشوتين للقاذف الصاروخي “RPG-2” و(888) طلقة. وجهازي إرسال واستقبال، وجهازين محمولين (02) للإعلام الآلي. بالإضافة إلى مبلغ من المال بالعملتين الوطنية والصعبة وألبسة وأغذية وأغراض أخرى.
وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في إجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطني. وكذا عزم وحدات القوات المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.